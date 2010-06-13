Помер Юрій Некрутенко

У ніч з 11 на 12 червня померла незвичайна людина – пан Юрій Некрутенко – автор українського перекладу роману Михаїла Булгакова «Майстер і Маргарита» та Екзегези до нього, ентомолог, Почесний член Польського ентомологічного товариства та Європейського лепідоптерологічного товариства, повідомляє Буквоїд.

Пан Юрій Некрутенко народився в Києві. Своїми найголовнішими уподобаннями, крім прямого фаху, називав: мови, україністику, наукову літературу (переважно біологічного напрямку), редагування, красне письменство, філософію, історію, текстологію, палеографію. Автор трьох монографій та понад 150 статей з ентомології в різних періодичних виданнях в Україні, в СРСР та за кордоном. Знавець всіх європейських мов, редактор часопису Європейського лепідоптерологічного товариства « Nota lepidopterologica », автор монографій «Денні метелики України», «Нічні метелики України», «Денні метелики Кавказу», тощо та... українських перекладів творів Михаїла Булгакова, а також – корпусу унікальних коментарів до романів «Майстер і Маргарита» та «Нотатки небіжчика» («Театральний роман»).