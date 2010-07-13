П'єр Рішар зіграє в п’єсі в київському театрі Франка

Знаменитий французький актор П`єр Рішар 15-17 вересня зіграє в спектаклі в Києві в Національному академічному драматичному театрі ім. І. Франка.

П`єр Рішар везе до Києва автобіографічний спектакль "П`єру Рішару. До запитання". Окрім самого актора, на сцену вийде також його син – Крістоф Дефей, який доповнюватиме постановку грою на контрабасі.

Спектакль дасть відповіді на такі питання: "Де відпочивають справжні зірки?", "Як і з ким живе всіма улюблений актор?", "Скільки операцій з омолоджування зробила популярна актриса?", "Як взагалі живеться зіркам з їхньою славою?", і чи "Чи доходять вони до того, щоб відповідати на листи своїх шанувальників?".

"…До нього приходять сотні листів зі всіх куточків світу, йому пишуть дуже різні люди: фанати, студенти, представники політичних партій, театральні режисери-початківці, самогубці, ясновидиці, астрологи, дівчата з відвертими фотографіями... Відповіді блондина на всі ці послання складаються в правдивий, безпосередній, забавний автопортрет справжнісінької зірки, приправлений смішними анекдотами і байками про зустрічі зі знаменитостями", – йдеться в синопсисі.

Режисером постановки виступив Крістоф Дютрон. Раніше спільно з П`єром Рішаром він поставив три спектаклі: "Рішар у радянській країні" (2001), "Втрата пам`яті" (2003), "Безкоштовна пошта" (2008).

Спектакль "П`єру Рішару. До запитання" буде показаний в Національному академічному драматичному театрі ім. І. Франка 15, 16 і 17 вересня 2010 року. Вартість квитків: від 500 до 3000 грн.

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