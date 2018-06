Папа Римський написав дитячу книжку

Папа Римський Бенедикт XVI став автором дитячої книги Друзі Ісуса (Gli amici di Gesu), яка розповідає дітям про 12 апостолів і святого Павла.

У 48-сторінкову книгу увійшли пасажі з проповідей понтифіка, які він читає щосереди, повідомляє The Guardian.

Передмову до Друзів Ісуса написав іспанський священнослужитель Юліан Каррон (Julian Carron). За його словами, Бенедикт XVI "бере нас за руку і супроводжує нас, поки ми дізнаємося, хто були перші товариші Ісуса, як вони познайомилися з Ним, і як Він підкорив їх настільки, що вони вже ніколи не залишили Його".

Автор ілюстрацій - італійський художник Франко Віньяціа (Franco Vignazia).

Книгу випустило видавництво Piccola Casa. Очікується, що в 2011 році Друзів Ісуса перекладуть з італійської іспанською та англійською мовами.

Нагадаємо, що Папа Бенедикт XVI також захоплюється музикою - у листопаді 2009 року вийшов його альбом Music From The Vatican Alma Mater (Музика з ватиканської альма матер). Диск було номіновано на престижну премію в сфері класичної музики Classical Brit Awards в категорії Альбом року, проте альбом залишився без нагороди.

