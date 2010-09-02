Періс Хілтон заборонили э'являтися в двох казино

Спадкоємиці готельної імперії Hilton, співачці та світській тусовщиці, яка постійно потрапляє в скандали, Періс Хілтон заборонили з`являтися в двох казино, що належать компанії Wynn casinos.

Представник Wynn Las Vegas - курорту класу екстра-люкс - повідомила, що таке неординарне для гральної столиці рішення ухвалене через кокаїновий скандал.

Співробітники поліції заарештували Хілтон минулої суботи за звинуваченням у зберіганні кокаїну. Наразі Хілтон була відпущена до суду, призначеного на 27 жовтня. Якщо її провина буде доведена, їй загрожуватиме до чотирьох років позбавлення волі.