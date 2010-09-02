Майкл Дуглас оцінює свої шанси на одужання на 80%

Голлівудський актор Майкл Дуглас, виступаючи в телевізійному ток-шоу Девіда Леттермана, сказав, що на нього чекає восьмитижнева битва проти раку горла.

Пухлину було виявлено в горлі у Дугласа три тижні тому. Наразі закінчився перший тиждень двомісячного курсу радіо-та хіміотерапії.

65-річний актор сказав, що його не полишає надія, і що його шанси на одужання оцінюються в 80% і вище. За його словами, метастази залишаються над гортанню, що дозволяє сподіватися на краще.

Дуглас згадав, що на початку цього літа він скаржився на хворе горло, але аналізи нічого не виявили. Лише після відпустки у нього діагностовули рак четвертої стадії.

За словами кінозірки, він засмучений тим, що лікарі не виявили хворобу раніше.

Майкл Дуглас одружений із британською актрисою Кетрін Зета-Джонс, у них двоє дітей.

Минулого тижня він зустрівся в суді зі своєю колишньою дружиною Діандрою Дуглас, яка претендує на половину доходів від роботи Майкла Дугласа над новим фільмом.

У вересні цього року вийде фільм за його участю Гроші ніколи не сплять, що є продовженням знаменитої стрічки 1988 року Уолл-стріт.

Дуглас двічі здобував Оскара: у 1975 році, як продюсер фільму Пролітаючи над гніздом зозулі, і в 1987 за головну роль у Уолл-стріт.

Він також знявся у Романі з каменем, Американському президентові, Основному інстинкті, З мене досить!, Трафіку та інших фільмах.

Корреспондент