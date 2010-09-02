У Києві відбудеться грандіозне іспансько-українське дійство

У суботу, 4 вересня, на Майдані Незалежності в Києві театральна іспанська трупа «La Fura dels Baus» разом з українським театром «Дах» відкриють четвертий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГОГОЛЬFEST».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Іспанії в Україні Хосе РОДРІГЕС МОЯНО вчора на прес-конференції у своїй резиденції.

За його словами, завдяки цьому інтернаціональному колективу можна буде побачити в Києві поєднання різноманітності світу – часу, простору, енергії та матерії.

Посол переконаний, що цей проект стане майданчиком для міжнародного спілкування. «Ми сподіваємося, що фестиваль «ГОГОЛЬFEST» стане одним з базових форматів для задоволення культурних потреб численних гостей турніру Євро-2012, котрі відвідають країну через два роки»,-– сказав він.

Частковим спонсором шоу-відкриття «ГОГОЛЬFESTу» виступила також Федерація футболу України в особі її президента Григорія СУРКІСА.

«Ми з задоволенням прийняли запрошення стати спонсорами цього грандіозного, на мій погляд, проекту, який справді може дати новий формат спілкування гостей столиці не лише 4 вересня, а й через кілька років, коли ми проводитимемо Євро-2012», - повідомив Г.СУРКІС.

На уточнююче запитання УНІАН, чи планується відкриття футбольного турніру у 2012 саме з цими артистами, президент ФФУ сказав, що поки важко уявити, «яким чином ми презентуватимемо фінальний матч Євро-2012», бо ще є багато часу”.

За його словами, сьогодні варто більше подбати про те, аби інфраструктура була на високому рівні готовності. «Звісно, ми спочатку хочемо побачити, що нам усе-таки покаже «Ла Фура делс Баус» з «Дахаю Брахою». Нам обіцяють феєрію… Після суботи ми побачимо, наскільки їм вдасться поєднати суто український культурологічний історичний мотив з Євро-2012”, - зазначив Г.СУРКІС.

Президент і засновник «ГОГОЛЬFESTу» Владислав ТРОЇЦЬКИЙ подякував іспанському посольству, що вони виявили ініціативу привезти до Києва цей фантастичний театр.

«Ми подружилися з командою театру «Ла Фура делс Баус» і придумали спільне велике шоу, яке буде в суботу на Майдані. Гадаю, це буде свято свят. Повірте, такого Київ ще не бачив. «Ла Фура делс Баус» справді надзвичайний колектив, тому для нас велика честь з ними працювати», - сказав В.ТРОЇЦЬКИЙ.

Також з 5 вересня В.ТРОЇЦЬКИЙ запрошує всіх українців на кіностудію ім. Довженка, де буде продовження «ГОГОЛЬFESTу», на якому організатори обіцяють дуже багато всього цікавого.