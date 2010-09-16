Ахметов оголосив грант на підтримку митців

Сьогодні у Києві Благодійний фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” оголосив про початок нової програми грантів - [і3] [ідея – імпульс – інновація], що спрямована на створення гнучкої ефективної підтримки митців-новаторів та модерних інституцій.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках презентації програми, що відбулася у київському аеропорту “Жуляни”, було також представлено перший інавгураційний мистецький проект програми “Я запізнююся на літак, на який запізнитись неможливо” Алевтини КАХІДЗЕ, що став метафорою свободи художника і творчості та підтвердженням висловлювання “у мистецтві мрії стають реальністю”.

За словами директора фонду Ріната Ахметова “Розвиток України” Анатолія ЗАБОЛОТНОГО, українським митцям надзвичайно потрібна підтримка. “Це не перша наша мистецька програма, але вона кардинально відрізняється від попередніх. Алевтина КАХІДЗЕ звернулася до нашого фонду з проханням виділити їй приватний літак, з вікна якого вона могла б намалювати Землю”, – зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

У свою чергу куратор [і3] Олеся ОСТРОВСЬКА наголосила, що “Розвиток України” включив до програми гранти на подорожі, оскільки українці надзвичайно мало подорожують. “Для митця важливо постійно бачити щось нове, розвиватись, рости. До речі, наша програма є першою в Україні, що сприятиме не лише організаціям, а й приватним особам. Нашим завданням є підтримка, а що виросте на цьому грунті... Нікому не відомо”, - сказала О.ОСТРОВСЬКА.

На її думку, хоча в людей і є великий потенціал, однак часто не вистачає ресурсів. “Перший рік у програми - пілотний, тож обмежений бюджет, в рамках якого і діятиме відбір конкурсантів. Але ліміту між напрямками не існує. Максимальний розмір гранту для інституції становитиме 160 тис. грн, індивідуального гранту – 80 тис. грн., максимальний розмір гранту на професійну подорож – 16 тис. грн. На нинішній рік бюджет програми становить 500 тис. грн.”, – наголосила О.ОСТРОВСЬКА.

На презентації також повідомили, що програма [і3] складається з трьох блоків: індивідуальні гранти (на створення мистецьких робіт і подій у царині культури), інституційні гранти (на вироблення культурного продукту - від тренінгу до книги) та гранти на професійні подорожі. Гранти присуджуються у царинах візуального та театрального мистецтва, літератури і музейної справи.

Ключовими критеріями відбору є мистецька якість, іноваційність, здатність викликати інтелектуальну дискусію щодо важливих спільних проблем, наявність компоненту міжрегіональної співпраці (залучення до проекту учасників із різних регіонів країни).

Рішення про підтримку проектів приймає Експертна рада, котра складається із фахівців з різних галузей культури. Експертна рада приймає рішення один раз на три місяці: на початку грудня, березня, червня та вересня. А самі проектні пропозиції приймаються на постійній основі. Форму заявки можна знайти на офіційному сайті програми www.i3grants.org.