Новий кліп Джамали зніматиме голлівудський режисер

Голлівудський режисер Чарлі Стедлер, відомий своєю стрічкою Дохла риба з Гарі Олдменом у головній ролі, зніме кліп для української співачки Джамали.

Оператором стане знаменитий Фрейзер Таггерт, що знімав такі голлівудські блокбастери, як Троя, Код да Вінчі, Скарби нації, Людина-вовк та ін. Бюджет кліпу складе $110 000, повідомляє Кореспондент.net із посиланням на прес-службу Джамали.

Зйомки кліпу на пісню It’s Me Jamala відбудуться 20-21 вересня і проходитимуть на двох локаціях - перший день в одному з київських клубів і у будівлі Національної Телекомпанії України.

Спеціально для зйомок відео будуть побудовані масштабні декорації концертного залу і телевізійної студії 60-х років. За сценарієм, Джамала нестримно вривається на сцену під час прямого ефіру телевізійної програми і своїм виступом змінює перебіг шоу. Не дивлячись на всі спроби зупинити її, співачка виконує пісню, переміщаючись з одного майданчика на інший. А завершує свою композицію вже на власному концерті перед багатотисячною аудиторією.

Кліп It’s Me Jamala з’явиться в ефірі музичних каналів у середині жовтня. Він стане третім відео співачки після You’re Made Of Love і History Repeating. Усі три композиції увійдуть до дебютного альбому, над яким Джамала працює разом з відомим українським музикантом і саундпродюсером The Maneken (Євген Філатов). Велика частина пісень в альбомі - авторські композиції співачки.

Нагадуємо, що Джамала увійшла у шорт-лист українських півфіналістів Євробачення-2011. 3 жовтня у прямому ефірі Першого Національного телеканалу співачка представить свою нову композицію, яку вона підготувала спеціально для конкурсу.