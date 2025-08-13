Таке природне маскування - одна з головних умов виживання, особливо для молоді та самок із потомством.

В Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковцям пощастило помітити сарну європейську.

Як йдеться у повідомленні заповідника, влітку, коли трава висока, побачити цю тварину - справжня удача.

"Літнє різнотрав’я - справжній щит для тендітної сарни європейської. У високій траві вона зливається з ландшафтом і стає майже невидимою для хижаків", - зазначається у повідомленні.

Науковці пояснили, що цьому неабияк сприяє її маскувальне забарвлення: рудувато-коричнева спинка та світлі боки гармонійно поєднуються з кольорами рослинності, дозволяючи сарні лишатися непоміченою навіть на відкритій місцевості.

"Таке природне маскування - одна з головних умов виживання, особливо для молоді та самок із потомством", - зазначили фахівці.

Що таке сарна європейська

Сарна європейська - це дика коза. Вона зустрічається як в лісах, так і на відкритих місцевостях, але віддає перевагу ділянкам з пишною рослинністю, в якій легко сховатися.

