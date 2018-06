Названо Топ-10 пісень, які змушують чоловіків плакати

Компанія PRS for Music провела опитування і склала список пісень, які змушують чоловіків плакати.

Очолила Топ-10 таких пісень група REM з композицією Everybody Hurts з альбому 1992 Automatic for the People.

На другому місці - пісня Еріка Клептона Tears in Heaven. Третій рядок зайняв Леонард Коен з композицією Hallelujah.

Далі йдуть (з 4 по 10 місце): Nothing Compares 2 (U Шинед О `Коннор), With or Without You (U2), The Drugs Don`t Work (The Verve), Candle in the Wind (Елтон Джон), Streets of Philadelphia (Брюс Спрінгстін), Unchained Melody (Тодд Дункан) і Angels (Роббі Вільямс).

Нагадаємо, що в серпні 2010 року видання BBC News Magazine склало рейтинг 20 фільмів, які змушують чоловіків плакати. Список складений за опитуванням телеглядачів.

Корреспондент