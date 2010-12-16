Пітт і Джолі зіграють індуїстське весілля

Голлівудська пара Анджеліна Джолі і Бред Пітт вирішили зміцнити свій союз з допомогою індуїстської церемонії одруження. За даними ЗМІ, індуїстське весілля акторів відбудеться під Новий рік.

Церемонія відбудеться на північному заході Індії, в Раджастхані, під керівництвом духовного наставника акторів, повідомляє The Times of India з посиланням на британські видання.

За не підтвердженими поки даними, перед церемонією Джолі і Пітт укладуть шлюб в реєстраційному органі Лос-Анджелеса. Також повідомляється, що після цього обидва актори візьмуть подвійне прізвище – Джолі-Пітт (таке прізвище носять діти артистів).

Джолі й Пітт поки не прокоментували інформацію про індуїстське торжество. Також від будь-яких заяв відмовилися духовний наставник акторів, 84-річний Рам Лал Сіянг і його учні.

Відзначимо, що Джолі і Пітт вважаються найкрасивішою парою Голлівуду, а їхнє весілля – одним із найбільш очікуваних. Тому в пресі часто з`являються чутки про їх майбутнє одруження, проте досі вони не підтверджувалися.

Так, у квітні 2010 року американський журнал OK! з посиланням на джерела з оточення пари повідомляв, що Пітт і Джолі через п`ять років цивільного шлюбу вирішили одружитися. На цьому нібито наполягли діти пари.

У січні 2010 року ЗМІ повідомили, що пара підписала шлюбний контракт. Самі актори цю інформацію не підтвердили.

Корреспондент із посиланням на Lenta.ru, NEWSru.com

