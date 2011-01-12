В Ірані заборонили книги Пауло Коельо

В Ірані без пояснення причин заборонили публікувати книги популярного бразильського письменника Пауло Коельо.

Про це сам Коельо повідомив у своєму блозі. За словами письменника, про заборону він дізнався з листа Араша Хеджазі (Arash Hejazi) – голови видавництва Caravan Books, яке володіє правами на випуск книг знаменитого прозаїка в Ірані.

"На жаль, сьогодні (в неділю, 9 січня) мене проінформували, що іранське міністерство культури та ісламського способу життя заборонило всі ваші книжки... Моїм друзям сказали, що більше в Ірані не дозволять жодної книги Коельо", - цитує письменник у своєму блозі лист Хеджазі.

Видавець запропонував Коельо викласти його перекладені на фарсі твори в мережевий доступ, але при цьому визнав, що цей проект буде комерційно невигідним, оскільки в Ірані не поширена торгівля через інтернет. За словами Коельо, він відповів на пропозицію Хезафі згодою.

Коельо відзначає, що його книги публікувалися в Ірані з 1998 року, їх загальний тираж в цій країні перевищує 6 мільйонів примірників.

Він підкреслив, що його книги виходили при різних урядах у країні, і що нинішня заборона можна пояснити лише непорозумінням, що, як сподівається письменник, буде дозволено протягом тижня.

У цілому перу Коельо належить близько 150 книг – романів, коментованих антологій, збірників коротких розповідей-притч і дитячих казок. Він – один з найбільш популярних авторів сучасності – 100 мільйонів екземплярів його книг продані більш ніж у 160 країнах, 655 перекладів книг Коельо були видані на 68 мовах, його романи весь цей час залишаються в списках бестселерів у всьому світі.

Нагадаємо, що в 2008 році книга Коельо Алхімік потрапила до Книги рекордів Гіннеса як та, котру найбільш перекладають у світі.

Корреспондент