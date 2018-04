Листоношам доручили 1,6 мільйона екземплярів ”Гарі Поттера”

1,6 мільйона шанувальників письменниці Джоан Роулінг заздалегідь замовили доставку поштою її сьомого роману про Гарі Поттера - "Harry Potter And The Deathly Hallows" - через інтернет-магазин Amazon.com. Як зазначає газета The Telegraph, попередню книгу Роулінг - "Гарі Поттер і принц-напівкровка" - в 2005 році замовили півтора мільйона людей. Цифра в 1,6 мільйона замовлень - це абсолютний рекорд для Amazon.com.

Британським любителям історій про школу магії і чаклунства Хогвартс залишилися рівно два тижні на попередні замовлення книги: після 17 липня Королівська пошта не гарантує доставку вчасно. Офіційний реліз роману назначено на північ 21 липня 2007 року.

П`ятий фільм про Гарі Поттера - "Гарі Поттер й Орден Фенікса" – передує продажу роману "Harry Potter And The Deathly Hallows" на десять днів: його світова прем`єра призначена на 11 липня. Попередній показ картини вже відбувся у Токіо.

За матеріалами Lenta.ru