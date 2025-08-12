Вартість палива у РФ продовжує зростати попри встановлену заборону на його експорт.

Після чергової успішної атаки українських безпілотників на російські нафтопереробюні заводи біржова ціна бензину марки Аі-95 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі оновила історичний рекорд, повідомляє ТАСС.

Ціна бензину Аі-95 за підсумками торгової сесії 12 серпня зросла на 0,44%, до 80,51 тис. рублів за тонну. Попередній рекорд було встановлено 8 серпня - тоді 95-й подорожчав до 80,206 тис. рублів за тонну.

Подорожчали за підсумком торгів і інші види популярних в автомобілістів нафтопродуктів. Зокрема, вартість 92-го бензину зросла 1,58%, до 70,484 тис. рублів за тонну, і впритул наблизилася до історичного максимуму - 70,508 тис. рублів, який було зафіксовано у вересні 2023 року.

Вартість літнього дизельного палива зросла на 0,45%, до 59,256 тис. рублів за тонну. Разом з тим, вартість скрапленого газу знизилася на 5,51%, до 20,971 тис. рублів за тонну.

Удари України по Росії та експорт бензину

11 серпня стало відомо про припинення роботи Саратовського НПЗ після успішної атаки українського безпілотника. Цей НПЗ став третьою жертвою "пташок" Сил оборони за останній місяць.

У ніч на 7 серпня Сили оборони України вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї.

Через удари українських безпілотників, біржові ціни на бензин в Росії оновили історичні рекорди. Ціни летять вгору попри заборону на експорт бензину.

