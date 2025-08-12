Раніше стало відомо, що Німеччина почала створювати новий танк із надпотужною гарматою.

Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що вартість танків, броньованих машин та артилерії у найближчі роки знижуватиметься, попри зростання витрат європейських урядів на оборону. Про це повідомляє Financial Times.

Керівник найбільшого виробника зброї у Німеччині зазначив, що економія на масштабах виробництва та ширше використання автоматизації "‎мають бути вигідними і для компанії, і для клієнтів"‎.

За його словами, вартість боєприпасів уже знижується після того, як Rheinmetall упродовж останніх трьох років в рази збільшила свої виробничі потужності, реагуючи на різке зростання попиту.

Досягти економії у виробництві танків й інших бронемашин складніше. Втім, упродовж наступних місяців компанія очікує "тисячі й тисячі" замовлень на такі машини, як Boxer і Puma, а також на основні бойові танки Leopard 2, участь у будівництві яких також приймає Rheinmetall.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині планують закупити до 2500 бойових броньованих машин і до 1000 танків у рамках спільних зусиль європейських країн зі створення нових бригад НАТО для стримування Росії.

Rheinmetall прогнозує нові замовлення на суму близько 80 мільярдів євро за рік до червня 2026-го. Для порівняння, обсяг портфеля замовлень за попередні 12 місяців становив 55 мільярдів євро.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році компанія стала одним з найбільших оборонних бенефіціарів у Європі. Сьогодні капіталізація Rheinmetall становить близько 72 мільярдів євро.

Європа створює нові танки - що відомо

Європейці мають намір не тільки масштабувати виробництво вже існуючих бойових машин, але й створити принципово нові зразки бронетехніки. Це стосується, зокрема, основних бойових танків.

У минулому році стало відомо, що Німеччина та Франція досягли "прориву" у розробці танка MGCS (Main Ground Combat System), який замінить Leopard 2 та Leclerc. Під час цієї програми хочуть розробити універсальну платформу, на базі якої побудують й інші військові машини.

Також повідомлялось, що у Німеччині працюють над танком Leopard 3, який стане свого роду "мостом" до Main Ground Combat System.

