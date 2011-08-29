29 серпня в історії

09:34, 29 серпня 2011
Культура
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У 1885 році німецький винахідник запатентував мотоцикл

Цього дня 1698 -го року Петро I заборонив носити бороди і наказав носити європейський одяг.

У 1883-му – в Оттаві, Томас Агерн продемонстрував першу електроплиту.

У 1885 році німецький винахідник Готліб Даймлер запатентував мотоцикл.

На задньому колесі, з кожної сторони розміщено по одному маленькому підресореному винесеному колесі , всі колеса були з металевими колами и дерев’яними спицями

1938-й - в СРСР введено заочну вищу освіту.

А в 49 –му СРСР провів перше випробування атомної бомби

У 1991 році виступаючи по радіо "Росія" Борис Єльцин заявив, що "ідея Союзу себе не вичерпала" і що "нас не повинно лякати оголошення деякими республіками своєї незалежності".

У 96-му сталася трагедія над архіпелагом Шпіцберген у Норвегії зазнав катастрофи російський авіалайнер Ту-154, на борту якого перебувало 70 громадян України.

1999-й рік. Цього дня в Донецьку відкрито прижиттєвий пам`ятник шестикратному чемпіону світу з стрибків з жердиною Сергію Бубці.

І в 2001-му році був знайдений людський ген довголіття.

Народилися:

Олександр Довженко – кiнодраматург та режиссер, класик світового кінематографу. Він народився у 1894-му

У 1941 році –Слободан Мілошевіч, колишній президент Югославії, нині в’язень.

У травні 99-го Гаазький трибунал для колишньої Югославії висунув звинувачення проти колишнього президента Югославії Слободана Мілошевіча в скоєнні військових злочинів в Косово в 1999 році. Він та інші керівники несуть відповідальність за вигнання з Косово близько 750 тис. етнічних албанців, що складає майже одну третину всього албанського населення краю. Крім того, тисячі албанців інтерновані в самому Косово, невідоме число їх убито.

Та в 1958-му народився Майкл Джексон, поп-зірка, єдиний у світі білий негроїд.

Джексон був 7-ою дитиною в сім’ї. Став професійним співаком з 1969-го , як член групи "Джексон 5" (Jackson Five). Перший сольний хіт вийшов в 1971-му році "Повинен там бути" (Got to Be There). Альбом "Тріллер" містив найбільшу кількість хітів, було продано 41 мільйон його примірників.

ТСН

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