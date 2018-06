Режисер Гаррі Поттера зніме фільм про дитинство Ісуса

Кріс Колумбус (Chris Columbus), режисер фільмів Сам удома, -2, Персі Джексон та викрадач блискавок і перших трьох серій про Гаррі Поттера, зніме фільм про життя й епоху юного Ісуса Христа.

Картина буде заснована на книзі автора Інтерв`ю з вампіром Енн Райс (Anne Rice) — Христос: Повернення з Єгипту (Christ the Lord: Out of Egypt), повідомляє видання Variety.

Роман розповідає про семирічного Христа, який біжить із Єгипту разом з родиною додому в Назарет і дізнається правду про своє народження і завдання в житті.

Сценарій напишуть Бетсі й Сайрус Наурастехи (Betsy & Cyrus Nowrasteh), яким Енн Райс запропонувала екранізувати книгу після перегляду їхнього фільму Закидуючи камінням. Права на екранізацію придбала студія Колумбуса 1492 Pictures і CJ entertainment.

"Фільм може стати кінематографічної класикою, картиною для всіх віків у всьому світі. Я гордий бути частиною цього неймовірного процесу", — наводить видання слова Колумбуса.

Фільми про Ісуса Христа знімали протягом усієї історії кіно: вже в 1905 році вийшла німа картина Страсті. Найвідомішими екранізаціями Біблії стали картини Франко Дзеффіреллі Ісус із Назарета, Страсті Христові Мела Гібсона і фільм-мюзикл Ісус-Христос — суперзірка Нормана Джуїсона.

Даррен Аронофскі зараз працює над фільмом Ноїв ковчег. Крістіан Бейл недавно відмовився від ролі Ноя, розглядається кандидатура Майкла Фассбіндера.

Нагадаємо також про те, що Боллівуд планує зняти музичний фільм про дитячі роки Ісуса з Назарета. Крім того, студія голлівудської акторки Джулії Робертс Red Om Films планує зняти повнометражний комедійний фільм Ісус Генрі Христос.



РИА Новости