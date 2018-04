У Будапешті відкрився 15-й європейський рок-фестиваль “Сігет–2007”. На ньому Україну представлятимуть два гурти – “Естетік Ед’юкейшн” і “Танок на Майдані Конго”.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль проходитиме з 8 по 15 серпня.

Планується, що на фестиваль прибудуть Pink, Sinead O’Connor, The Chemical Brothers, Nine Inch Nails, Razorlight, Faithless, The Good The Bad and The Queen, The Killers, Tool, Juliette and the Licks, Kaizers Orchestra, Madness і багато інших груп та виконавців.

У рамках фестивалю діє близько 60-ти рок-сцен. На фестиваль уже з’їхалися відвідувачі з усієї Європи та Великої Британії.

Українська група “Естетік Ед’юкейшн” (Esthetic Education) виступить на одному з головних майданчиків фестивалю – Wan2 Stage – 14 серпня о 19.30, а «Танок на Майдані Конго» – на «східноєвропейській» Bahia Stage, 13 серпня о 00.30. Уболівати за українських виконавців відбудуть переможці спеціальних конкурсів від DJUICE – учасники туру DJUICE-EXPRESS.

Сігет (Sziget) – найбільший у Центральній та Східній Європі фестиваль, на якому представлені різні напрямки рок-музики. Фестиваль проходить на острові Обудаї (Sziget у перекладі з угорської означає “острів”) на Дунаї, у центральній частині Будапешта. Проводиться щорічно з 1993 року.