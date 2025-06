Також People Can Fly провела скорочення.

Голова студії People Can Fly Себастьян Войцеховський повідомив, що компанія призупиняє розробку одразу двох проєктів: Gemini і Bifrost, а також скорочує частину співробітників. Причина - зрив переговорів із неназваним видавцем і брак ресурсів для продовження роботи.

За словами Войцеховського, проєкт Gemini заморожено через те, що видавець так і не надав оновлену угоду щодо подальших етапів розроблення та не дав зрозуміти, чи має намір він продовжувати співпрацю, чи розірвати контракт.

Bifrost, зі свого боку, було призупинено на тлі цих подій і після аналізу фінансового становища студії, просто не залишилося коштів, щоб тягнути другий проєкт.

І оскільки обидві гри навіть не були офіційно анонсовані, є шанс, що ми ніколи не дізнаємося, чим могли б стати Gemini і Bifrost.

У фіналі своєї заяви Войцеховскі подякував усім, хто працював над проєктами, і висловив жаль з приводу ситуації, що склалася:

"Ми відчуваємо глибокий сум і жаль через те, як все обернулося, і вдячні всім за їхній внесок".

Проте студія продовжує працювати над іншими проєктами. Зокрема, вона допомагає The Coalition у розробці приквела Gears of War: E-Day, працює над кооперативним виживачем Lost Rift, а також займається ще трьома неанонсованими іграми з кодовими назвами Bison, Echo і Delta.

Раніше ми розповідали, що ексклюзив Playstation The Order 1886 мав отримати ще 2 сиквели. Ігри отримали б назву The Order: 1891 і The Order: 1899.

