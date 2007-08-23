Картину наївного художника оцінили в мільйон фунтів стерлінгів
16:10, 23 серпня 2007Культура
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Полотно було зникло з поля зору фахівців у 1950
|”Швидка допомога” пензля Л.С. Лоурі. Ілюстрація з сайту liverpoolmuseums.org.uk
Лоурі (1887-1976) написав "Ярмаркову площу" в 1938 році. Якраз у 1930-х він відточив свій впізнанний стиль (міські індустріальні пейзажі, "сірникові" люди"), що зробив його одним з найколекціонованіших британських художників, стверджує Джеймс Роулін, глава відділу сучасного британського мистецтва в Sotheby`s.
З картиною вирішили розлучитися спадкоємці її попереднього власника. Він ніколи її не виставляв, і півстоліття вона провела в приватному будинку. Роботи Лоурі останніми роками дуже дорогі: газета Daily Mail нагадує про рекордну угоду в 3,8 мільйона фунтів, укладену в червні поточного року.
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