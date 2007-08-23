Картину наївного художника оцінили в мільйон фунтів стерлінгів

"Ярмаркова площа", картина британського наївного художника Лоуренса Стівена Лоурі (L.S. Lowry), виставлена на лондонський аукціон Sotheby`s, який пройде в грудні 2007 року. Полотно, що оцінюється зараз у мільйон фунтів стерлінгів (два мільйони доларів), зникло з поля зору фахівців у 1950-х роках, і з тих пір про нього нічого не було відомо.

Лоурі (1887-1976) написав "Ярмаркову площу" в 1938 році. Якраз у 1930-х він відточив свій впізнанний стиль (міські індустріальні пейзажі, "сірникові" люди"), що зробив його одним з найколекціонованіших британських художників, стверджує Джеймс Роулін, глава відділу сучасного британського мистецтва в Sotheby`s.

З картиною вирішили розлучитися спадкоємці її попереднього власника. Він ніколи її не виставляв, і півстоліття вона провела в приватному будинку. Роботи Лоурі останніми роками дуже дорогі: газета Daily Mail нагадує про рекордну угоду в 3,8 мільйона фунтів, укладену в червні поточного року.

Lenta.ru