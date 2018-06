Мадонна побила музичний рекорд Елвіса Преслі

Останній альбом Мадонни MDNA, тільки увійшовши у британські музичні чарти, відразу зайняв першу сходинку, ставши 12-ю платівкою співачки, що дісталася до топа хіт-парадів.

Таким чином, як повідомляють місцеві ЗМІ, Мадонна стала найуспішнішим сольним виконавцем у історії британських чартів, випередивши короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, чиї альбоми потрапляли на вершину хіт-парадів Сполученого Королівства 11 разів.

Платівка у цілому виявилася успішнішою за сингл Мадонни Give Me All Your Luvin `, який увійшов у чарти у лютому, потрапивши лише на 37-е місце.

Офіційні продажі дванадцятого студійного альбому співачки почалися 26 березня. У грудні минулого року стало відомо, що 53-річна поп-співачка уклала зі студією Interscope Records сорокамільйонного контракт на три пластинки. Першою з них якраз і стала MDNA, до запису якої Мадонна розпочала у липні 2011 року. Попередній студійний альбом Мадонни, Hard Candy, вийшов в 2008 році.

Раніше 18 Фералія повідомлялося, що за результатами проведеного каналом VH1 опитування, Мадонну визнали найбільшою жінкою у сфері музики

РІА Новости