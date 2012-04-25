Кулиняк каже, що український дубляж ніхто не відміняв

Міністр культури України Михайло Кулиняк заявив, що ніхто не відміняв вимогу обов`язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою.

"Хіба ви бачите, що десь скасований цей переклад? Він як був українським, таким і є, і буде! Давайте не будемо говорити про скасування обов`язкового дублювання українською мовою, оскільки, відповідно до закону Про кіно, фільм перекладається на державну мову", - сказав він журналістам перед початком засідання уряду в середу.

Нагадаємо, раніше депутат від фракції Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко, цитуючи відповідні постанови Кабміну, заявила, що дистриб`юторські компанії в умовах вільного ринку можуть самостійно обирати мову дубляжу або озвучення, якщо роботи з дублювання або озвучення зарубіжної картини будуть виконані виключно на території України.

"Хто сказав, що був скасований дубляж українською мовою? Насправді в постанові Кабінету міністрів сказано, що дистриб`юторські компанії в умовах вільного ринку можуть самостійно обирати мову дубляжу або озвучення, якщо роботи з дублювання або озвучення іноземної картини будуть виконані виключно на території України", - цитувала слова Бондаренко прес-служба ПР.

Щодо обов`язкового дублювання українською мовою зарубіжних фільмів депутат додала: "І якщо, наприклад, дистриб`ютор вирішить, що цей фільм піде російською мовою, вони зобов`язані зробити субтитри українською".

Як повідомлялося, партії Наша України та ВО Свобода звинувачують владу в спробах знищити україномовний кінопрокат іноземних фільмів у інтересах "російського світу" і російського бізнесу.

10 квітня 2012 біля будівлі Кабінету міністрів відбулася акція на захист дубляжу українською мовою.

Корреспондент