МКФ Молодість оголосив міжнародну конкурсну програму

42 Міжнародний кінофестиваль Молодість оприлюднив фільми-учасники міжнародної конкурсної програми, які будуть боротися за головну нагороду фестивалю.

На цей раз з десяти конкурсантів сім представляють Старий Світ, двоє - Північну Америку, і двоє - Азію.

Як повідомляє прес-служба кінофестивалю, прикраса нинішньої добірки - фільм Дар`ї Онищенко Істальгія (спільне виробництво України, Німеччини та Сербії) на тему еміграції.

Повний список фільмів, що потрапили до міжнародної конкурсної програми МКФ Молодість, виглядає так:

Алія / Alyah, реж. Єлі Важеман, Франція, 2012

Нирки / Poupata, реж. Зденек Жіраскі, Чехія, 2011

Здоровань / 10 timer til Paradis, реж. Мадс Маттісен, Данія, 2012

Жени бабло! / Gimme the Loot, реж. Адам Леон, США, 2012

Істальгія / Eastalgia, реж. Дар`я Онищенко, Україна, Німеччина, Сербія, 2012

Наложниця / Kuma, реж. Умут Даг, Австрія, 2012

Прекрасна долина / Emek Tiferet, реж. Гадад Фрідлі, Ізраїль, Франція, 2011

Рік, коли Доллі Партон була моєю мамою / The year Dolly Parton was my mom, реж. Тара Джоунз, Канада, 2011

Спогади дивляться на мене / Ji Yi Wang Zhe Wo, реж. Фан Сон, Китай, 2012

L, реж. Бабіс Макрідіс, Греція, 2012

Усі фільми-учасники є повнометражними дебютами молодих кінорежисерів. Як зазначають організатори, головна мета фестивалю - відкривати нові імена. Фестиваль Молодість у різні роки відкрив світові таких режисерів як Гаспар Ное, Том Тиквер, Дені Бойл, Лоран Буніка, Олексій Балабанов, Шона Ауербах, Денис Євстигнєєв, Жак Одіар, Дмитро Месхієв, Валерій Тодоровський, Франсуа Озон, Стівен Долдрі, Сергій Маслобойщиков, Білге Джейран, Бруно Дюмон та багато інших.

Нагадаємо, що 42-й Міжнародний кінофестиваль Молодість пройде 20-28 жовтня 2012 у Києві. У програмі - більш ніж 300 фільмів, у тому числі 60 - українських.

