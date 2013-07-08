У Львівському Палаці мистецтв стартував проект «Лувр»

Павло Гудімов / Фото: 032.com.ua

З 5 по 26 липня у Львівському Палаці мистецтв діятиме виставковий мистецький проект «Лувр». Це спільна робота двох відомих львівських художників Євгена Равського та Володимира Костирка, яку презентує Арт-центр «Я Галерея» спільно із Львівським Палацом мистецтв. Куратор виставки – Павло Гудімов.

Як передає кореспондент УНІАН, 5 червня на урочистому відкритті арт-проекту «Лувр» зібралася велика кількість журналістів та кілька сотень відвідувачів, серед яких можна було зауважити львівських митців, політиків.

«Лувр» – це проект спеціально для Львова, зазначив Гудімов. За його словами, задум проекту визрівав досить довго, однак результат став абсолютною несподіванкою.

«Проект розраховано на широку аудиторію і обіцяє справжній емоційний вибух. Чому Лувр? Це ж очевидно!» - зазначив під час відкриття куратор проекту.

«Лувр», за задумом організаторів, назва провокаційна, амбітна, іронічна водночас. Ключем до неї можна вважати фотоколаж Равського, на якому він розмістив Луврську піраміду перед львівським Палацом Потоцьких. Це – візуальна підказка художника, як саме має ставитися Львів до своєї культурної спадщини, який потенціал містить це місто. Це, за задумом організаторів, так би мовити, виклик суспільству, і не тільки у галицькій столиці.

Окрім зовсім нових картин та інсталяцій, відвідувачі виставки мають змогу побачити картини з проектів Warner Sisters Present (Київ, 2009), I don’t likefish (Київ, 2010) та Нові старі майстри (Львів, 2011). Це перша за десять років спроба репрезентувати твори художників.

Ідейним ядром виставки є спроба іронічного перегляду світової та власної спадщини. Це суміш старовини і модерну, пошарпаних меблів і пластикових пляшок. В інсталяціях використано мотлох зі старих львівських помешкань.

Довідка УНІАН. Євген Равський – художник, дизайнер, сценарист. Як і великий італійський живописець Караваджо, він приділяє особливу увагу світлотіні, а образи персонажів створює безпосередньо із своїх знайомих та друзів. Багато робіт художника зберігаються у музейних та приватних колекціях України, США, Норвегії, Польщі, Росії, Німеччини та Голландії.

Володимир Костирко – художник, історик мистецтва. Дизайнер кількох львівських ресторацій. Його фігуративний живопис – спроба адаптації історичних постатей до сьогодення.