У Росії археологи виявили античне поселення

Археологи виявили на Таманському півострові у Краснодарському краю Росії стародавнє поселення, яке може бути ідентифіковане з античним містом Кепи, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За словами начальника Східно-Боспорської археологічної експедиції, кандидата історичних наук Миколи Сударєва, "археологічні і георадарні розвідки засвідчили, що поселення, яке знаходиться на відстані 7 км від станиці Тамань, може бути цілим містом».

За попередніми оцінками, його територія займає близько 30 гектарів.

Популярність у світовій історії місто Кепи одержав завдяки правителю, який був дідом оратора і політичного діяча Греції Демосфена. Дослідники вважають, що розквіт поселення припав на другу половину VI - початок V століття до н.е. Пізніше на місці міста, можливо, існували окремі садиби, що з'являлися і зникали аж до Середньовіччя. Найраніший керамічний матеріал, знайдений при розкопках, - стінки клазоментських столових амфор і іонійських розписних посудин належать до другої чверті VI століття до н.е.

"Поселення, напевне, було дуже багатим, оскільки повсюди зустрічаються залишки глиняної черепиці і розписного посуду. На жаль, майже третина городища пішла під воду Таманської затоки", - розповіли у прес-службі експедиції.