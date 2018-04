На картинах да Вінчі розгледіли ”Обличчя Бога” (фото)

Організація під назвою The Mirror of the Sacred Scriptures and Paintings World Foundation (Всесвітній фонд "Дзеркало священних текстів і картин") опублікувала на своєму сайті результати вивчення живопису та графіки Леонардо да Вінчі. На думку цих ентузіастів, художник, користуючись дзеркалами, зашифрував у своїх роботах зображення старозавітного Яхве та інші сакральні образи. Деякі їхні роздуми наводить британська газета The Telegraph.

Автори The Mirror of the Sacred Scriptures стверджують, що використання да Вінчі дзеркал пояснює, чому багато персонажів його картин і малюнків дивляться в порожнечу, а не на інші фігури. Наприклад, хлопчик Іоанн Хреститель на відомому етюді з Марією, святою Анною і немовлям бачить не Ісуса, а обличчя Бога. Досить схоже зображення вдається виділити, якщо маніпулювати дзеркалом на репродукції "Мони Лізи": дивне обличчя виходить у районі правої руки жінки. У "Таємній вечері" можна розгледіти перевернуту чашу Святого Грааля. Полотно "Іоанн Хреститель", на якому святий зображений у лику юнака, насправді приховує містичне четвероноге створіння – символ створення людини, а також райське древо.

Ентузіасти дзеркальних досліджень стверджують, що не тільки Леонардо, але і Мікеланджело, Рафаель та інші художники, зокрема, східні, користувалися дзеркалами для заховання таємних сенсів. Роботу фонду The Mirror of the Sacred Scriptures було направлено до Ватикану. Відповідь представників Святого Престолу свідчить, що ця робота, без сумнівів, стане предметом дискусій серед мистецтвознавців, але все-таки ці ідеї потребують "твердих доказів" і підтримки з боку авторитетних учених.

Lenta.ru