У центрі Києва відкрили Стіну пам’яті Цоя (фото)

У центрі Києва, на вул. Грушевського, 4-б, відбулася церемонія відкриття Стіни пам’яті засновника та лідера гурту “Кіно” Віктора Цоя.

Як передає кореспондент УНІАН, завісу зі стіни, на якій намальований портрет співака, зірвала співачка Даша Суворова.

Крім портрету Цоя, на стіні написані слова: “Все дороги приводят меня к тебе... Дороги знают все лучше, чем я, и я не стану искать других дорог».

Також на стіні намальований автограф Цоя.

У заході беруть участь понад 300 прихильників музиканта. Багато з них одягнуті у футболки із символікою гурту “Кіно”.

У даний час розпочинається концерт, присвячений цій події. Першим планується виступ гурту “Джанго”.

Як повідомляв УНІАН, на березі озера Тельбін у Києві влітку 1986 року Цой разом з музикантами «Кіно» брали участь у зйомках свого першого фільму – дипломної роботи київського режисера Сергія Лисенка. Плакуча верба на березі, де розгортався сюжет фільму, стала неофіційним місцем паломництва прихильників творчості Цоя.

Цой народився в Ленінграді 21 червня 1962 року у родині викладача фізкультури Валентини Цой та інженера корейського походження Роберта Цоя.

Вважається, що Цой був одним з першопрохідників радянського та російського року. Він став автором музичних та художніх творів, у тому числі десяти альбомів у складі «Кино». За недовге творче життя Цой написав більше 300 пісень.

Крім того, артист знімався в декількох фільмах. Зокрема, «Конец каникул» (1986 р.), «Асса» (1987 р.) та «Игла» (1988 р.).

24 червня 1990 року на головному стадіоні радянського союзу «Лужники» із 70 000 кількістю глядачів відбувся останній вихід на сцену гурту «Кино».

15 серпня 1990 року, у віці 28 років, музикант трагічно загинув у автомобільній катастрофі неподалік містечка Тукумс у Латвії, проте й досі має безліч відданих шанувальників у країнах колишнього Радянського Союзу.

За офіційною версією, Цой заснув за кермом, після чого його «Москвич-2141» вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом «Ікарус-250».

19 серпня його поховали на Богословському цвинтарі в Санкт-Петербурзі. Сотні людей прийшли на похорон музиканта.

Смерть Цоя була шоком для безлічі шанувальників. Кілька фанатів навіть наклали на себе руки.

На місці загибелі Цоя, на 35-му км шосе Слока - Талсі, встановлено пам'ятник Цою заввишки 2 метри 30 сантиметрів. Кошти на пам'ятник збирали шанувальники таланту музиканта.

Пісні Цоя залишаються популярні серед молоді донині.