У переддень Богоявлення здійснюється Велике освячення води

Сьогодні, напередодні свята Хрещення Господнього (або Богоявлення), здійснюється чин Великого освячення води.

Цього ж дня у храмах православної церкви відбудеться всеношна служба.

У святвечір і в день самого свята Хрещення - лише двічі на рік - у всіх православних церквах традиційно здійснюється Велике освячення води. На Хрещення після богослужіння священнослужителі багатьох храмів освячують також навколишні джерела - озера, річки, ставки.

Християни вірять, що освячена вода приносить духовне і тілесне здоров`я. Щорічно у Водохресний святвечір біля храмів шикуються довгі черги віруючих, які приходять запастися освяченою водою на цілий рік. Її п`ють потрошку, вранці натщесерце. Нею освячують домівки і робочі приміщення, аби благодать Божа допомагала людям.

Традиція купання на Хрещення встановилася на Русі з прийняттям християнства. Віруючих не зупиняли навіть суворі морози. У Водохресний святвечір з багатьох храмів священик і парафіяни відправлялися на водойму, де заздалегідь прорубувався лід, зазвичай у формі хреста.

Після того, як священик здійснить чин освячення води (читанням відповідних молитов і триразовим зануренням хреста), бажаючі три рази занурюються у воду з головою. При цьому той, хто купається, хреститься і промовляє: "В ім`я Отця, і Сина, і Святого Духу!" Вважається, що купання на Хрещення також сприяє зціленню від різних недуг.

Водохресним святвечором завершуються Різдвяні святки - святкові дні після Різдва Христового, коли православні не постують у середу і п`ятницю. А сам Водохресний святвечір є днем суворого посту.