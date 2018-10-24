Фото двійника зірки «Друзів» підірвало мережу
16:28, 24 жовтня 2018Курйози
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Знімок отримав десятки тисяч репостів.
Фото злочинця — двійника зірки «Друзів» підірвало соцмережі / /Wikimedia Commons
Британська поліція у себе в Facebook опублікувала фотографію розшукуваного злочинця, яка негайно підірвала соцмережі.
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Запис отримав десятки тисяч репостів, тому що користувачі соцмереж не могли не помітити подібність чоловіка, який вчинив крадіжку в ресторані і знятого камерою спостереження з купою жерстяних банок, і актора Девіда Швіммера, відомого за роллю дивакуватого Роса Геллера в серіалі «Друзі».
«Спасибі всім за оперативну реакцію. Ми провели ретельне розслідування і отримали підтвердження, що на момент злочину Девід Швіммер перебував у США. Шкода, але це так», — написав пізніше представник поліції в коментарях.
Раніше повідомлялося, що двійника Меланії Трамп зацькували після провокаційного кліпу.
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