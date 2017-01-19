Жителька Німеччини прикрасила свій сад сніговою скульптурою Трампа (фоторепортаж)

Відповідні фото оприлюднило агентство Reuters.

Магдалена Каммермеймер зробила снігову скульптуру обраного президента США Дональда Трампа в своєму саду в громаді Венценбах поблизу баварського міста Регенсбург, що в Німеччині.

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Скульптура зроблена у вигляді великої голови Трампа з відкритим ротом, що, вочевидь, демонструє характерну міміку новообраного президента в уявленні автора.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці року у Китаї встановили гігантську статую півня, зачіска і жести якого дуже нагадують обраного президента США Дональда Трампа. Скульптура була вироблена на замовлення компанії, якій належить торговий центр і вона стане його талісманом.