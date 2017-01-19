Жителька Німеччини прикрасила свій сад сніговою скульптурою Трампа (фоторепортаж)

18:45, 19 січня 2017
Курйози
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У Німеччині напередодні інавгурації нового президента США з’явилась снігова карикатурна скульптура Дональда Трампа.

Магдалена Каммермеймер зробила снігову скульптуру Трампа REUTERS

Відповідні фото оприлюднило агентство Reuters.

Магдалена Каммермеймер зробила снігову скульптуру обраного президента США Дональда Трампа в своєму саду в громаді Венценбах поблизу баварського міста Регенсбург, що в Німеччині.

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Скульптура зроблена у вигляді великої голови Трампа з відкритим ротом, що, вочевидь, демонструє характерну міміку новообраного президента в уявленні автора.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці року у Китаї встановили гігантську статую півня, зачіска і жести якого дуже нагадують обраного президента США Дональда Трампа. Скульптура була вироблена на замовлення компанії, якій належить торговий центр і вона стане його талісманом.

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Теги: #Трамп#Німеччина#скульптура