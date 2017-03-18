Пародія на перерване дітьми професора інтерв'ю BBC стала хітом в мережі (відео)

Пародія на інтерв'ю професора Роберта Келлі в ефірі телеканалу BBC, перерване дітьми, стала хітом в інтернеті, повідомляє Variety.

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Роберт Келлі давав по Skype коментар про те, якою буде ситуація в Південній Кореї після імпічменту президента країни Пак Кін Хе, але замість цього головним стала поява дітей. Професор вибачився, після чого в кімнату увійшла жінка, яка спробувала вивести дітей з кімнати.

У свою чергу новозеландські комедіанти Джон і Бен випустили пародію на вірусне відео, на цей раз з мамою замість тата. Вони відтворили відео, аж до жовтого светра маленької дівчинки. Замість того, щоб вигнати дітей з кімнати, жінка обіймає їх, годує, грає з ними, готує обід і паралельно дає коментар для ЗМІ.

Відео за добу набрало понад 6 млн переглядів на YouTube.