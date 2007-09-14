Учені придумали жувальну гумку, яка не липне

Британські хіміки з Брістольского університету розробили жувальну гумку, яка не прилипає до одягу і взуття, і найближчим часом збираються запустити її в промислове виробництво, передає у п`ятницю агентство Рейтер.

"Первага нашої Clean Gum ("чиста жуйка") в тому, що у неї довгий смак, її легко видалити (з одягу)", - сказав професор хімії Теренс Косгроув.

Щоб переконатися у феноменальних властивостях нової розробки британських учених, було проведено два досліди. Вони показали, що, тоді як звичайні жувальні гумки провідних світових виробників залишалися приклеєними до підлоги три з чотирьох разів, Clean Gum відклеюється від підлоги завжди, і навіть протягом 24 годин після того, як її приклеїли.

Агентство відзначає, що звичайні жувальні гумки роблять з синтетичного латексу, стійкого до погодних умов, який, крім того, вкрай липкий. У нову жувальну гумку дослідники додали особливий полімер, який зробив її набагато менш липкою.

Комерційним випуском Clean Gum займеться компанія Revolymer, яка активно співпрацювала з ученими.

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