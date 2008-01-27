Чавес знову шокує світ

16:37, 27 січня 2008
Курйози
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Президент Венесуели зжував листок коки

Уго Чавес і Ево Моралес. Фото АР
Президент Венесуели Уго Чавес зновe шокує публіку. Він демонстративно зжував листок коки, торкнувшись під час виступу проблеми вирощування рослини в Латинській Америці, передає "Эхо Москвы". Коку привіз до Каракаса президент Болівії Ево Моралес. Чавес сказав Моралесу буквально наступне: "Я знав, ти мене не підведеш, друг. У мене вже закінчувалася кока". При цьому лідер Венесуели додав: "Капіталізм і міжнародні мафії перетворили це на кокаїн, але кока – це не кокаїн"

 

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