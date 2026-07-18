Франція хоче виробляти нову версію SAMP/T ще з однією країною

Під час міжурядових консультацій сторони заклали нову основу для цієї технологічної співпраці.

Франція хоче виробляти системи протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T NG, які має отримати Україна, спільно з Німеччиною. Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон на спільній із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом пресконференції, пише "Мілітарний".

"Щодо протиповітряної оборони, ми виступаємо за європейський суверенітет і прагнемо просуватися в роботі над відомими системами SAMP/T нового покоління. Франція також чітко має намір спільно виробляти їх із Німеччиною та нашими італійськими партнерами, які беруть участь у програмі SAMP/T нового покоління", - заявив він.

Також очільники держав заявили, що, попри невдачу проєкту спільної розробки винищувача шостого покоління FCAS, роботу над окремими складовими спільного оборонного проєкту продовжать.

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"FCAS ніколи не був лише новим винищувачем, це завжди була система. І ми дотримуємося цієї концепції та продовжуємо розширювати систему", - сказав Мерц.

Важливо, що під час міжурядових консультацій сторони заклали нову основу для цієї технологічної співпраці. Німеччина та Франція й надалі працюватимуть над розробкою так званої "бойової хмари" Combat Cloud для об’єднання систем озброєння в єдину мережу.

ЗРК SAMP/T NG - що відомо

У грудні 2015 року французька армія уклала контракт із компанією Eurosam на розробку ракети Aster 30 Block 1 NT (New Technology) для ЗРК нового покоління SAMP/T NG. У грудні 2016 року до розробки долучилася Італія.

Окрім можливості використовувати нові ракети, комплекс також отримав новий радар Kronos Grand Mobile High Power компанії Leonardo для Італії та Ground Fire 300 компанії Thales для Франції.

SAMP/T NG для України

Україна оголосила про замовлення 4 батарей європейських зенітних ракетних комплексів SAMP/T NG. Вони будуть профінансовані у межах траншів позики на підтримку України 2026 та 2027 років. Вони будуть надходити з поступовим розгортанням обладнання після його постачання та проходження атестації починаючи з 2027 року. При цьому перша РЛС GF300 зі складу цієї системи ППО надійде українським військовим вже у 2026 році.

5 радарів GM400 будуть доставлені Силам оборони України до кінця 2027 року. Також до кінця 2026 року Італія та Франція мають погодити дозвіл на локалізацію виробництва ракет Aster 30, яку мають почати реалізовувати якомога швидше.

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