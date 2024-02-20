Науковці кажуть - важливо обирати шоколад, у якому є флавоноїди. Але як розібратися серед різноманіття солодкого у магазині?

Шоколад - це корисно, якщо знати, який обирати, впевнені гуру кулінарії та науковці. Чисельні дослідження свідчать, що слід звертати увагу на шоколадні солодощі, в яких є флавоноїди.

Але що це таке та як розібратися, коли вже стоїш у магазині, а навколо різномаїття цукерок? Детальніше користь шоколаду та його "правильний" вибір розглянув The Wall Street Journal.

Зазначається, що у шоколадному світі "Віллі Вонка" слід їсти екстра-чорний шоколад. Саме він найбагатший на згадані флавоноїди - сполуки-антиоксиданти, які захищають клітини від шкідливої дії вільних радикалів, що підвищують ризик розвитку раку, хвороб серця та інших захворювань. Значна кількість флавоноїдів міститься у какао-бобах, які, власне, і є головним інгредієнтом натурального шоколаду. Детальніше їх важливість для нашого тіла описав у своєму огляді Healthline. Також дослідження COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) у своїх висновках стверджує, що регулярне вживання флавоноїдів може знизити ризик смерті.

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Тож, якщо надавати перевагу більш "молочним" солодощам, це принесе хіба задоволення, а не користь. WSJ стверджує, що переважна кількість улюблених шоколадних цукерок - це радше про "неправильний шоколад", перенасичений цукром, шкідливими оліями тощо. Зловживання таким продуктом здатне призвести до печії та різних видів розладу шлунку.

Фахівець у галузі харчування, автор книги "Це ваш мозок про їжу: незамінний посібник з дивовижних продуктів, які борються з депресією та тривогою" Ума Найду погоджується з твердженням, що користь шоколаду залежить від того, який продукт ви врешті даєте своєму тілу.

"Батончик - це не те ж саме, що квадратик дуже темного натурального шоколаду. Чорний шоколад у помірних кількостях може бути корисним доповненням до щоденного раціону", - заявила вона.

Доцент кафедри внутрішньої медицини Університету Аквіли в Сант-Омеро (Італія) Давід Грассі також зазначає, що є суттєва різниця між справжнім какао та тим шоколадом, який пропонує нам харчова індустрія. Тому слід знати, як відрізняти "гідний" шоколад від продукту який "нічого нам не дасть".

Професор епідеміології та дієтології Гарвардської школи громадського здоров'я ім. Т.Х. Чана Ерік Рімм каже, що слід звертати увагу на колір шоколаду. Чим темнішим він буду, тим більша ймовірність, що він має більший відсоток какао.

"У молочному шоколаді менше темного шоколаду, а в білому шоколаді його взагалі немає", - попередив він.

Головні поради щодо вибору чорного шоколаду

Дивіться на шоколад із 70% какао і більше. Зазвичай ця інформація вказана на етикетці продукту. Деякі експерти вважають, що найкраще обирати для себе шоколад 85%. Більшість людей не зможе з'їсти цілу плитку такого шоколаду за раз (на відміну від молочного та білого шоколаду, оскільки вони солодші), але користі від нього буде набагато більше. Майте на увазі, що на етикетках не вказана точна концентрація флавоноїдів. Але чим темніший шоколад, тим більше в ньому цього антиоксиданту. Подумайте про те, щоб з'їдати принаймні один шматочок чорного шоколаду (близько однієї унції) через день. Деякі експерти рекомендують з'їдати від одного до двох квадратиків щодня. Обмежте молочний і білий шоколад у раціоні. "Думайте про білий шоколад як про білий хліб", - каже зареєстрований дієтолог і менеджер з медичної освіти в UC Davis Health Кеті Деймеке. Вагітним жінкам і маленьким дітям краще вживати шоколад за рекомендаціями лікарів, застерігають спеціалісти. Якщо для вас важливо знати, як саме збирали какао, щоб зробити для вас шоколад, ознаками якості будуть сертифікати Fair Trade, Rainforest Alliance або UTZ. Їх зазвичай вказують на етикетці, уточнив WSJ. Не забувайте, що шоколад - це радісний перекус, який можна зробити корисним. Але шматок екстра-шоколаду - це ні в якому разі не головний прийом їжі. На сніданок, обід та вечерю слід робити собі тарілку, багату на білки, вуглеводи, клітковину тощо.

Пам'ятайте, що ваше щоденне завдання - дати тілу достатньо амінокислот для його розвитку та основних функцій, застерігають дієтологи.

Експерт розповів про шкідливі жири у шоколаді

Директор Northwestern Medicine Immediate Care Сіндху Адерсон нещодавно розкрила WGN Radio, наскільки шкідливими є жири, які містяться у шоколаді. Фахівець акцентувала, що саме у чорному шоколаді цих сполук є набагато менше та дала свої рекомендації щодо вибору солодкого.

Водночас US Davis Health заявив, що шоколад із вмістом какао від 70% до 80% - є найкориснішим для здоров’я.

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