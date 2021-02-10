Усім, хто не боїться експериментувати в ліжку та замовить піцу 13 та 14 лютого, вручатимуть невеликі віброкулі.

Мережа піцерій Hell Pizza в Новій Зеландії роздаватиме всім замовникам безкоштовні вібратори до Дня святого Валентина.

Заклад запустив ініціативу спільно з місцевим секс-шопом ATMS, йдеться в рекламі.

Читайте такожДень святого Валентина-історія свята і традиції святкування в різних країнах

Таким чином, усім, хто не боїться експериментувати в ліжку та замовить піцу 13 та 14 лютого, вручатимуть невеликі віброкулі. Але лише тим, хто досяг повноліття. Керівництво каже, що подібна акція створена виключно для гарного настрою.

«З огляду на те, що люди нині дедалі більше часу проводять удома, мета нашої кампанії – подарувати веселий і безтурботний, але винятково дорослий спосіб відсвяткувати сучасно День кохання», - йдеться в заяві компаній.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН