Геологи виявили в Андах гігантське родовище міді, золота та срібла

Вартість знахідки оцінюється у 424 мільярди доларів.

Канадська гірничодобувна компанія та одна з найбільших у світі ресурсних груп готуються інвестувати майже 18 мільярдів доларів у родовище міді в Андах, яке може стати п'ятим за величиною діючим рудником на Землі.

Видання Daily galaxy пише, що в лютому 2026 року компанії Lundin Mining Corporation і BHP оголосили, що їхній проєкт Vicuña, розташований на кордоні Аргентини та Чилі на висоті понад 4500 метрів, містить 14 млн тонн підтверджених і передбачуваних запасів міді, 36 млн унцій золота та 729 млн унцій срібла.

При повній потужності підприємство вироблятиме 400 000 тонн міді на рік протягом перших 25 років, що становить приблизно 2% від поточної світової пропозиції. Сульфідна руда в Filo del Sol містить 0,46% міді, або близько дев'яти фунтів металу на тонну породи, що досить багато, щоб залишатися прибутковим навіть на слабких ринках.

Відео дня

У липні 2024 року компанія BHP заплатила 2,1 млрд доларів за половину проєкту, оцінивши нерозроблений актив у понад 4 млрд доларів ще до того, як було видобуто хоча б одну унцію. Ця ціна відображає побоювання галузі щодо майбутньої пропозиції. Очікується, що світовий попит на мідь різко зросте, оскільки електромобілі, сонячні електростанції та модернізація енергомереж споживають метал швидше, ніж нові рудники можуть поповнити вичерпні запаси. Міжнародне енергетичне агентство у своєму прогнозі на 2025 рік попередило, що до середини 2030-х років може виникнути дефіцит, якщо проекти, подібні до Vicuña, будуть відкладені.

У компанії Lundin зазначили, що за весь термін експлуатації проєкт може принести Аргентині 69 мільярдів доларів у вигляді податків і роялті. Провінція Сан-Хуан підтримує проєкт як джерело доходів, робочих місць і регіонального зростання.

Будівництво забезпечить роботою близько 5 500 осіб безпосередньо та 19 000 через підрядників. Постійна експлуатація створить приблизно 3 000 робочих місць, багато з яких вимагатимуть технічних навичок, яких на місцевому ринку праці бракує. Лідери місцевих громад наполягають на введенні квот на найм та організації професійної підготовки, однак поки що результати цих зусиль неоднозначні.

Варто зазначити, що проект досі не схвалено, не профінансовано і не отримано всіх необхідних дозволів. Якщо проект затягнеться, прогнозований дефіцит міді в середині 2030-х років збільшиться. За оцінками МЕА, для рудників такого масштабу зазвичай потрібно від 10 до 15 років від моменту відкриття родовища до початку видобутку. Vicuña розвивається швидше, ніж у середньому, але обсяг видобутку понад 500 000 тонн на рік все одно не буде досягнутий до 2035 року.

