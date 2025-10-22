Грабоу подолала всю дистанцію за 16 годин 45 хвилин і 26 секунд.

80-річна американка Наталі Грабоу стала найстарішою жінкою у світі, яка повністю подолала дистанцію легендарного чемпіонату з триатлону Ironman. Про це повідомили організатори змагань у соцмережах.

Зазначається, що Грабоу подолала дистанцію в 3,8 км плавання, 180 км велоперегонів і 42,2 км бігу за 16 годин 45 хвилин і 26 секунд. За словами американки, останні кілометри забігу стали справжнім випробуванням.

На фінішній прямій жінка втратила рівновагу. Проте вона знайшла в собі сили піднятися і перетнути фініш під гучні овації натовпу.

"Я така щаслива і вдячна, що в моєму віці все ще можу брати участь у цьому виді спорту. Тріатлон дозволяє мені почуватися сильною як морально, так і фізично, і він задовольняє мій змагальний дух", - сказала Грабоу в інтерв'ю NPR після завершення забігу.

Жінка поділилася, що вона працювала інженером-програмістом і вже десятки років активно займається бігом. Вона зізналася в розмові з журналістами, що з віком її частіше стали турбувати травми, отримані під час бігу, через що вона вирішила зайнятися й іншими видами спорту.

