Про "блєдіну" складають вірші, пісні та малюють ілюстрації.

Слово "блєдіна", яким українці називають російська ракети і повітряні тривоги, внесли до словника сленгу Urban Dictionary.

"Блєдіна – так українці називають повітряну тривогу, яка зазвичай закінчується ударами російських крилатих ракет по всій країні. Приблизно перекладається як "потворна літаюча с**а". Слово виникло у групі волонтерів зі Львові та стало де-факто назвою російських ракетних атак в українському Twitter", - йдеться в статті.

Словник пропонує такий контекст для цього слова: "Летить блєдіна, всі в укриття!".

На сьогодні в соцмережі Twitter є тисячі згадок слова "блєдіна". Користувачі повідомляють за допомогою цього слова про повітряну тривогу, про те, що бачили ракету, і, звісно ж, жартують про ситуації, коли повітряна тривога застала їх у незручний момент.

Про "блєдіну" складають вірші, пісні та малюють ілюстрації.

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