'Готика' повертається – рімейк культової RPG отримав дату виходу і новий трейлер

THQ Nordic і Alkimia Interactive опублікували новий трейлер майбутнього ремейку культової RPG "Готика". У ролику показали геймплейні кадри, а також розкрили точну дату виходу.

Спочатку розробники хотіли випустити оновлену версію до 25-річчя серії на початку року, але не встигли. Тепер реліз Gothic Remake запланований на 5 червня 2026 року. Пограти в неї можна буде на ПК, Xbox Series і PS5.

Новий трейлер демонструє бойові механіки гри, які осучаснили з урахуванням поточних тенденцій, різних монстрів (від гігантських павуків й горгулій до ожилих скелетів), а також деякі елементи сюжету. На гравців чекає знайома історія Безіменного героя, який опинився всередині магічного бар'єру.

Гра помітно розрослася – розробники обіцяють понад 50 годин контенту, динамічний світ, що реагує на дії гравця, і "вірність духу оригіналу". Тим часом усі охочі можуть оцінити демо-версію Gothic 1 Remake в Steam і на консолях.

Також у першій половині 2026 року очікується реліз класичної трилогії "Готики" на консолях PlayStation і Xbox. Збірка включатиме Gothic Classic, Gothic II Complete Classic з доповненням Night of the Raven і Gothic 3.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 лютого відбудеться нова State of Play – вона триватиме щонайменше годину. За чутками, можуть показати новий God of War у форматі 2.5D, третю частину ремейку Final Fantasy 7 і поділитися подробицями про Marvel's Wolverine.

