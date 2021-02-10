Таким чином всі бажаючі зможуть символічно помститися колишнім коханим, які їх скривдили.

Адміністрація Миколаївського зоопарку до Дня святого Валентина вирішила провести жартівливу акцію, мета якої допомогти звільнитись від тягаря колишнього нещасливого кохання.

Про це повідомляється на сторінці зоопарку у Facebook.

Читайте такожЩо подарувати дружині на День Валентина: ідеї романтичних сюрпризів для коханої людиниСуть задуму полягає у тому, щоб назвати іменами своїх колишніх коханих чоловіків тарганів, яких потім працівники згодують ящіркам або жабам, що мешкають у тераріумі зоопарку.

«Співробітники багатьох зоопарків світу запропонували відвідувачам назвати іменами своїх колишніх коханих тарганів, яких потім з’їдять ящірки або жабки в зоопарку. Таким чином всі бажаючі зможуть символічно помститися негідникам, які їх скривдили. Цього року Миколаївський зоопарк вирішив підтримати естафету багатьох зоопарків світу і провести жартівливу акцію, присвячену Дню святого Валентина», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібні акції спрямовані на допомогу зоопаркам, адже вони є платними, і ці благодійні внески ідуть на утримання тварин.

«Якщо ви хочете назвати іменем негідника (або негідниці), що вас скривдив, таргана, який стане смачним обідом для наших тварин, то вам необхідно перевести благодійну грошову допомогу на рахунок Миколаївського зоопарку до 14:00 14 лютого. Ім’я негідника треба повідомити на адресу електронної пошти та обов’язково надіслати скрін, що підтверджує платіж», - уточнили в зоопарку.

Відео з трапези жаб і ящірок зоопарк обіцяє викласти на своїй сторінці у Facebook.

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Автор: Артем Панасюк