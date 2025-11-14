Мільйони років тому величезне море зникло, а потім утворилося знову внаслідок повені такої сили, що вона прорізала каньйон, який видно і сьогодні.

Приблизно 6,2 млн років тому Червоне море зазнало настільки екстремальних змін, що повністю зникло. Басейн, колись повний морського життя, перетворився на пустельну солончакову рівнину.

Вона залишалася сухою тисячі років, поки з Індійського океану не хлинула катастрофічна повінь, яка прорізала величезний підводний каньйон і возз'єднала басейн зі світовою океанічною системою, написало видання Daily Galaxy.

Масштаби і швидкість цієї події, про які довго сперечалися, тепер визначені з безпрецедентною точністю. Вченими з Науково-технологічного університету ім. короля Абдалли вдалося встановити, що Червоне море не просто обміліло - воно повністю пересохло, а потім знову наповнилося водою внаслідок катастрофічної морської трансгресії, що відбулася менш ніж за 100 тис. років.

"Результати показали, що в басейні Червоного моря сталася одна з найекстремальніших екологічних подій на Землі: воно повністю висохло, а потім раптово знову затопилося близько 6,2 млн років тому", - заявила провідна авторка дослідження Тіхана Пенса.

Під час роботи вчені встановили, що близько 6,2 млн років тому Індійський океан прорвався через вулканічний поріг Ханіш - тектонічний бар'єр у районі сучасної Баб-ель-Мандебської протоки. Повінь, що послідувала за цим, розмила морське дно, утворивши підводний каньйон завдовжки 320 км - геологічну рану, яку досі видно за сучасними батиметричними даними.

Ця подія відновила морські умови і встановила постійний зв'язок між Червоним морем та Індійським океаном, докорінно змінивши гідрологію та екологію регіону.

Як утворилося Червоне море

Червоне море утворилося як розлом між Африканською та Аравійською плитами приблизно 30 млн років тому. Спочатку система ізольованих озер розширювалася в міру того, як континентальний дрейф розсовував плити. Близько 23 млн років тому воно було короткочасно затоплено Середземним морем, що призвело до утворення процвітаючої морської екосистеми, про що говорять викопні рифи біля узбережжя Саудівської Аравії.

Але посушливий клімат регіону і тектонічні зрушення підготували ґрунт для колапсу. 16-6 млн років тому циркуляція морської води погіршилася, а випаровування посилилося. Западина була заповнена шаром солі товщиною від 2 до 4 км.

