Українська влада збирає цифрову інформацію з полів бою і зруйнованих внаслідок російського вторгнення міст.

Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США і американськими компаніями для збору доказів воєнних злочинів росіян. Зокрема, їх цікавить така інформація, як геолокація та мобільні телефони.

Про це пише Reuters. Як заявив на конференції з кібербезпеки RSA у Сан-Франциско спецагент ФБР Алекс Кобзанець, українська влада збирає цифрову інформацію з полів бою і зруйнованих внаслідок російського вторгнення українських міст.

"Збір цих даних, аналіз цих даних, опрацювання цих даних - це те, в чому ФБР має досвід роботи", - сказав Кобзанець, який раніше працював аташе з правових питань агентства в Україні.

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За його словами, ця робота включає вивчення інформації з мобільного телефону, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіла, зібраних на полях битв.

"Наступний крок - це робота з національними операторами США, передача цієї інформації... отримання інформації про абонентів, отримання інформації про геолокацію, де це можливо", - додав Кобзанець.

Він додав, що ФБР протягом останніх півтора року працювало над тим, щоб допомогти Україні також ідентифікувати російських колаборантів і шпигунів, які діють в Україні, і російські сили, які діяли за межами Києва під час вторгнення.

Reuters також зазначає, що американські безпекові компанії та офіційні особи були головним партнером України в її зусиллях протистояти російським кібератакам, з якими вона бореться принаймні з 2015 року.

Начальник Департаменту кіберінформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк зазначив, що якщо за останні кілька років кількість російських атак проти України зросла, то в останні місяці вони стали більш цілеспрямованими.

"У кримінальній справі дуже складно довести, хто винен. Для нас дуже важливо отримати якомога більше інформації про російських кіберзлочинців... тому що ми збираємо всю цю інформацію і долучаємо її до наших кримінальних справ. Ми вважаємо, що ця справа про кібервоєнні злочини є чимось новим. Саме тут ми стали свідками першої повномасштабної кібервійни", - сказав Вітюк.

Зізнання росіян у скоєнні воєнних злочинів

Російський проект gulagu.net опублікував інтерв'ю з двома "вагнерівцями", які зізналися в скоєнні численних воєнних злочинів в Україні.

Так, зек-"вагнерівець" Олексій Савічев розповів, що особисто підривав ями з російськими дезертирами та українськими полоненими. Зокрема, він зізнався, що убив 60 людей, які сиділи в ямі разом із трупами загиблих раніше. Окрім цього Савічев зізнався у звірячій страті 10 підлітків в Бахмуті: масовий розстріл мирних влаштували після того, як з міста поїхали журналісти.

Інший "вагнерівець" Алзамат Улдаров зізнався у вбивстві кількох сотень цивільних у підвалі дев'ятиповерхівки в Бахмуті. Серед дорослих там були десятки дітей. Він також розповів і про розстріли українських дітей, зокрема, як він пострілом у голову вбив 5-річну дівчинку.

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