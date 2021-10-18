У Balloon World Cup зустрілися представники з 32 країн.

В Іспанії пройшов перший чемпіонат світу з гри з повітряною кулькою Balloon World Cup.

Як повідомляє "Бі-бі-сі", турнір проходив на майданчику розміром 8 на 8 метрів.

Посеред нього поставили автомобіль, дивани та інші предмети, які заважали гравцям.

Єдиним правилом гри було утримання кульки в повітрі якомога довше, при цьому не заважаючи своєму супернику. Гравець отримував очко, якщо інший спортсмен не встигав відбити кульку і він торкався підлоги.

У Balloon World Cup змагалися представники з 32 країн, а його переможцем став перуанець.

Сам чемпіонат світу з гри в повітряну кульку натхненний вірусними відео з Тік-току братів Антоніо і Дієго Арредондо з Орегона, які теж змагалися в турнірі.

Чемпіонат світу організував захисник "Барселони" Жерар Піке і кіберспортивний коментатор і блогер Ібай Льянос, який помітив вірусні тіктоки.

"Ми грали в цю гру в дитинстві, а на карантині захотіли спробувати зіграти в неї знову. Ми навіть сперечалися один з одним і знімали відео в слоу-мо, щоб побачити, чи торкнулася кулька підлоги. А потім вирішили розмістити відео в тік-тоці. Прокинулися-відео вже набрало мільйон лайків. Потім просто вирішили знімати подібні відео далі, поки на нас не звернули увагу Ібай і Жерар", - розповів один з братів Арредондо.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Чорногорії оголосили переможця чемпіонату з ліні.

Автор: Олег Давигора