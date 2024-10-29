Дієтологиня поділилася корисним рецептом низькокалорійного яблучного пирога / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Зареєстрована дієтологиня Емілі Інгліш поділилася рецептом смачного і простого у приготуванні яблучного пирога. Про це пише SurreyLive.

За словами експертки, цей смаколик є ідеальною здоровою альтернативою звичайному пудингу. При цьому його можна їсти на сніданок або як десерт.

Зазначається, що шматок такого пирога містить 157 калорій і сім грамів білка. При цьому рекомендована добова норма білка становить 45 г і 55 г для жінок і чоловіків відповідно.

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Як сказала Інгліш, "це, мабуть, один із моїх улюблених пирогів".

Багатошаровий яблучний білковий пиріг

Інгредієнти

  • 3 середніх яйця, злегка збитих;
  • 160 мл молока;
  • 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
  • 1 чайна ложка ванільного екстракту;
  • 35 г звичайного борошна;
  • 30 г ванільного білкового порошку;
  • 2 столові ложки меду;
  • 1/2 чайної ложки кориці;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • Дріпка солі;
  • 4 солодких яблука.

Спосіб приготування

  • Збийте разом всі інгредієнти тіста до однорідності, але без розпушувача. Тоді відставте тісто.
  • Яблука тоненько наріжте. Вони мають бути дуже тонкі, щоб цей рецепт спрацював.
  • Додайте в тісто розпушувач, складіть яблука шарами у форму для випікання. А зверху залийте тістом.
  • Випікайте при 160 ℃ 50 хвилин до появи золотистої скоринки - стежте, щоб не підгоріло. Після приготування вийміть з духовки та залиште на 15 хвилин, а потім витягніть і охолодіть.

Торт може зберігатися в холодильнику до п'яти днів. Коли будете готові до подачі, ви можете взяти шматочок і розігріти на сковороді з обох боків до карамелізації та подати з йогуртом.

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