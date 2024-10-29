Цей багатий на білки смаколик можна їсти і на сніданок.

Зареєстрована дієтологиня Емілі Інгліш поділилася рецептом смачного і простого у приготуванні яблучного пирога. Про це пише SurreyLive.

За словами експертки, цей смаколик є ідеальною здоровою альтернативою звичайному пудингу. При цьому його можна їсти на сніданок або як десерт.

Зазначається, що шматок такого пирога містить 157 калорій і сім грамів білка. При цьому рекомендована добова норма білка становить 45 г і 55 г для жінок і чоловіків відповідно.

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Як сказала Інгліш, "це, мабуть, один із моїх улюблених пирогів".

Багатошаровий яблучний білковий пиріг

Інгредієнти

3 середніх яйця, злегка збитих;

160 мл молока;

3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

35 г звичайного борошна;

30 г ванільного білкового порошку;

2 столові ложки меду;

1/2 чайної ложки кориці;

1 чайна ложка розпушувача;

Дріпка солі;

4 солодких яблука.

Спосіб приготування

Збийте разом всі інгредієнти тіста до однорідності, але без розпушувача. Тоді відставте тісто.

Яблука тоненько наріжте. Вони мають бути дуже тонкі, щоб цей рецепт спрацював.

Додайте в тісто розпушувач, складіть яблука шарами у форму для випікання. А зверху залийте тістом.

Випікайте при 160 ℃ 50 хвилин до появи золотистої скоринки - стежте, щоб не підгоріло. Після приготування вийміть з духовки та залиште на 15 хвилин, а потім витягніть і охолодіть.

Торт може зберігатися в холодильнику до п'яти днів. Коли будете готові до подачі, ви можете взяти шматочок і розігріти на сковороді з обох боків до карамелізації та подати з йогуртом.

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