Зареєстрована дієтологиня Емілі Інгліш поділилася рецептом смачного і простого у приготуванні яблучного пирога. Про це пише SurreyLive.
За словами експертки, цей смаколик є ідеальною здоровою альтернативою звичайному пудингу. При цьому його можна їсти на сніданок або як десерт.
Зазначається, що шматок такого пирога містить 157 калорій і сім грамів білка. При цьому рекомендована добова норма білка становить 45 г і 55 г для жінок і чоловіків відповідно.
Як сказала Інгліш, "це, мабуть, один із моїх улюблених пирогів".
Багатошаровий яблучний білковий пиріг
Інгредієнти
- 3 середніх яйця, злегка збитих;
- 160 мл молока;
- 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 35 г звичайного борошна;
- 30 г ванільного білкового порошку;
- 2 столові ложки меду;
- 1/2 чайної ложки кориці;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- Дріпка солі;
- 4 солодких яблука.
Спосіб приготування
- Збийте разом всі інгредієнти тіста до однорідності, але без розпушувача. Тоді відставте тісто.
- Яблука тоненько наріжте. Вони мають бути дуже тонкі, щоб цей рецепт спрацював.
- Додайте в тісто розпушувач, складіть яблука шарами у форму для випікання. А зверху залийте тістом.
- Випікайте при 160 ℃ 50 хвилин до появи золотистої скоринки - стежте, щоб не підгоріло. Після приготування вийміть з духовки та залиште на 15 хвилин, а потім витягніть і охолодіть.
Торт може зберігатися в холодильнику до п'яти днів. Коли будете готові до подачі, ви можете взяти шматочок і розігріти на сковороді з обох боків до карамелізації та подати з йогуртом.
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