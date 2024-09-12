Рівень метану в повітрі зараз у 2,6 раза вищий, ніж у доіндустріальні часи.

Частка метану, який люди викидають в атмосферу, зростає, і це прискорює зміну клімату.

Про це йдеться в новому дослідженні, яке показало, що 4 роки тому світ викинув у повітря 670 млн тонн, що майже на 12% більше, ніж у 2000 році. Ще більш важливим висновком у дослідженні стало джерело цих викидів: викиди від діяльності людей зросли майже на 18% за 20 років, а природні викиди, здебільшого з водно-болотних угідь, зросли лише на 2% за цей же час, пише Independent.

Рівень метану в повітрі зараз у 2,6 раза вищий, ніж у доіндустріальні часи, наголошується в дослідженні. Рівень метану в повітрі деякий час залишався стабільним на початку 2000-х років, але тепер стрімко зростає. Люди спричиняють викиди метану, спалюючи викопне паливо, займаючись великомасштабним сільським господарством і засипаючи звалища.

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"Метан - це кліматична загроза, яку світ ігнорує. Рівень метану зріс набагато більше і швидше, ніж вуглекислий газ", - прокоментував провідний автор дослідження Роб Джексон.

Він зазначив, що метан покидає атмосферу приблизно за 10 років і це потужний "важіль", який люди можуть використовувати для боротьби зі зміною клімату, тому, що його скорочення може принести відносно швидкі результати, сказав Джексон.

У 2000 році 60% метану, що викидається в повітря, припадало на безпосередню діяльність людини. Тепер цей показник становив 65%, з'ясувало дослідження.

Джексон зазначив, що така тенденція з викидами метану ставить світ на рубіж потепління на 3 градуси за Цельсієм, що вдвічі перевищує мету Паризької кліматичної угоди 2015 року.

Географічно, скрізь, окрім Європи, зростають викиди метану, спричинені діяльністю людини, з великими стрибками в Азії, особливо в Китаї та Індії, сказав Джексон.

За останні 20 років викиди метану від видобутку вугілля, нафти та газу зросли на 33%, тоді як звалища та відходи збільшилися на 20%, а викиди від сільського господарства зросли на 14%, згідно з дослідженням. Найбільшим джерелом викидів, пов'язаним із діяльністю людини, є корови, сказав Джексон.

Він додав, що зростання природного метану з тропічних водно-болотних угідь було викликане вищими температурами, які змусили мікробів викидати більше газу. Він назвав це тривожним, тому що "у нас немає жодного способу скоротити" ці викиди.

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