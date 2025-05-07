Пернаті шукають затишні природні місця біля лиманів для гніздування.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області помітили дуже милих червонокнижного птаха - дерихвоста лучного. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, який також оприлюднив відповідне відео, на якому ці дуже милі пташки.

"Дерихвіст лучний у Національному природному парку "Тузлівські лимани" шукає зараз собі затишні природні місця біля лиманів для гніздування. Рідкісний птах - занесено до Червоної книги України", - написав науковець у Facebook.

Що відомо про дерихвоста лучного

Згідно з відкритими джерелами, дерихвіст лучний (Glareola pratincola) — птах ряду Сивкоподібні (Charadriiformes), один з видів політипного роду та один з 2-х видів у фауні України. В Україні це гніздовий, перелітний птах. Це невеликий (розміром з дрозда) кулик. Довжина тіла — 24-27 см, маса тіла — 87-105 грамів.

Відео дня

У дорослого птаха у шлюбному вбранні верх голови, покривні пера вух, шия, воло, спина і верх крил сірувато-бурі, під оком вузьке біле на півкільце, горло і передня частина щік кремові, окреслені чорною смугою. Груди, черево, надхвістя і підхвістя білі, покривні пера споду крил каштанові, махові пера чорно-бурі, другорядні — з білою верхівкою. Хвіст цієї милої пташки вилоподібний, стернові пера чорно-бурі, біля основи – білі, а дзьоб - короткий, чорний, біля основи – червоний, ноги темно-бурі.

Європейська популяція нараховує 10—18 тис. пар, в Україні у 1980-х роках нараховувалось 700-750 пар, у 1994 році — 550-600 пар, в кінці XX сторіччя — близько 400 пар. Причинами зміни чисельності - меліорація земель, випасання худоби та рекреаційне освоєння територій, несприятливі погодні умови.

Птаха включено до Червоної книги України, статус — рідкісний, Боннської та Бернської конвенцій, угоди AEWA.

Ще новини про тварин з "Тузлівських лиманів"

Як писав УНІАН, в Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" помітили рідкісних птахів – блискучих ібісів, які прилетіли з Африки, а на Одещині зупинилися на відпочинок. Потім вони відправляться до місць гніздування у дельтах Дністра і Дніпра. Цих птахів занесено до Червоної книги України.

Крім того, ми розповідали про ще одних дивовижно яскравих птахів — червонокнижних сиворакші, які прилетіли з Африки. Згідно з відкритими джерелами, сиворакша євразійська - єдиний вид роду сиворакшоподібних, який водиться в Україні.

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