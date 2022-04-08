Господарі приватного зоопарку виїхали за кордон і доглядати за тваринами не було кому.

До Вінницького зоопарку із зони бойових дій евакуювали двох хижаків.

Як йдеться в сюжеті ТСН, із приватного звіринця на півдні країни до Вінниці привезли усурійську тигрицю та ягуара. Їх фактично врятували від голодної смерті, адже господарі виїхали за кордон і доглядати за тваринами не було кому.

Переїзд вони перенесли добре, вже освоюються у нових вольєрах, мають усі щеплення та гарний апетит – щодня з'їдають до 10 кілограмів м'яса.

І тигриця, і ягуар ще молоді – їм всього по три роки, тож дирекція зоопарку вже шукає для хижаків пари, аби з'явилося потомство.

"Збудуємо вол'єр і будемо тоді думати про їхні пари що тигриці, що ягуару, і вони в нас будуть радувати наших відвідувачів. Вони вже звикають до нашої води, до наших працівників, до нашої мови, до наших кормів, і все буде добре", - розповідає директор Подільського зоопарку Євген Ткачик.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Вінницькому зоопарку розповіли, у кого з їхніх тварин народилося потомство вже після початку війни.

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