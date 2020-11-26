Під час похолодання клімату північна полярна шапка збільшувалася, накопичуючи в собі все більші маси води.

Незважаючи на те що Північний і Південний полюси нашої планети розділяє відстань у 20000 кілометрів, вони пов'язані один з одним тісніше, ніж може здатися. Збільшуючись під час льодовикових періодів, полярна шапка Арктики змушує рости і льоди навколо Антарктиди — і навпаки: скорочення північних льодовиків відгукується зменшенням і південних.

Така "скоординована" динаміка продемонстрована в новій статті, опублікованій в журналі Nature, пише The Naked Science.

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Команді вчених на чолі з Наталією Гомес (Natalya Gomez) з канадського університету Макгілла вдалося простежити за змінами полярних шапок протягом останніх 40000 років, у тому числі під час піку останнього льодовикового періоду, 20000-26000 років тому. Для цього вони проаналізували зразки осадових порід, крижані керни, архівні відомості та інші дані. Це дозволило створити комп'ютерну модель і показати, як арктичні льодовики впливають на Антарктичні.

Під час похолодання клімату північна полярна шапка збільшувалася, накопичуючи в собі все більші маси води. Це призвело до падіння рівня Світового океану, яке відгукнулося і на протилежному боці планети, викликавши додаткове обмерзання в Антарктиці. І навпаки: скорочення північних льодів в періоди потепління веде до зростання рівня моря і зменшення льодовиків Антарктиди, які омивають великі маси води і більш високі хвилі.

"Ми виявили досить нестабільну втрату льодовиків, що відбувалася протягом останніх 20000 років, — говорить один з авторів роботи, Майкл Вебер (Michael Weber) з Німеччини. - Це було б вкрай важко пояснити, якщо не враховувати взаємодію крижаних щитів в обох півкулях".

"Крижані щити можуть впливати один на одного на великій відстані завдяки течії води між ними, — додає Гомес. - Так, немов вони перемовляються за допомогою зміни рівня моря".

Глобальне потепління:

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Автор: УНІАН