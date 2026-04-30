Більша за автобус: в Індії виявили рештки змії-монстра

Вчені описали новий доісторичний вид змії, знайдений на території сучасної Індії. Ймовірно, це була одна з найбільших змій, що коли-небудь існували на Землі. Про це повідомляє науковий вісник Scientific Reports.
За словами дослідників, викопні хребці, виявлені в лігнітовій шахті Панандхро в штаті Гуджарат, належать до повністю дорослої особини, що жила приблизно 47 мільйонів років тому, у середньому еоцені.
Дебаджит Датта та Суніл Баджпай, які вивчали знахідку, оцінюють довжину тварини в 11–15 метрів (для порівняння типовий міжміський автобус має довжину близько 12 метрів). Це робить її співрозмірною з іншим відомим представником вимерлого царства гігантів Titanoboa – однією з найбільших змій в історії.
Новий вид вирішили назвати Vasuki indicus на честь міфічного змія, пов’язаного з богом Шівою.
Вчені вважають, що через значну масу тіла Vasuki indicus, ймовірно, рухалася повільно і полювала з засідки, подібно до сучасних анаконд.
Згідно з висновками дослідників, цей вид може відноситися до групи великих змій, які виникли на Індійському субконтиненті, а згодом поширилися до південної Європи та Африки.
Як писав УНІАН, в Австралії виявили "надзвичайно рідкісні" рештки качкодзьоба. Знахідка датується 25 мільйонами років до нашого часу і проливає світло на історію еволюції цього унікального виду.
Також ми розповідали, що на мапах Google Earth помітили загадкові сліди. Вченим довелося витратили місяці, щоб знайти їм пояснення.